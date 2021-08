Vianne Bastide de Vianne Lot-et-Garonne, Vianne Visite de la bastide de Vianne Bastide de Vianne Vianne Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Samedi 18 septembre, 10h30 Visite de la bastide de Vianne * *

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h00

Gratuit. Visites guidées le samedi 10h30. Inscriptions conseillées.

Bastide de Vianne Le bourg, 47230 Vianne Vianne 47230 Lot-et-Garonne

Découvrez la bastide anglaise du XIIIe siècle entourée de ses remparts, avec ses portes et ses tours de défenses, ainsi que l’église romane datant du XIIe siècle.

