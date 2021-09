Bordeaux Bassin de stockage et de dépollution des eaux pluviales La Grenouillère Bordeaux, Gironde À la découverte de la technologie de la Garonne : visite du bassin de la Grenouillère Bassin de stockage et de dépollution des eaux pluviales La Grenouillère Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Dimanche 19 septembre, 09h00 À la découverte de la technologie de la Garonne : visite du bassin de la Grenouillère * Exceptionnellement pour les Journées européennes du patrimoine, la visite du bassin de la Grenouillère est proposée dans le cadre du programme d’accompagnement de l’œuvre. Vous êtes-vous déjà demandé où s’écoule la pluie en cas de fortes intempéries ? Savez-vous comment sont gérées les inondations sur la métropole ? Invitée du programme d’art public de Bordeaux Métropole L’art dans la ville, l’artiste britannique Suzanne Treister, a intégré ces problématiques à sa réflexion sur l’usage des technologies liées à Bordeaux et à son Histoire. Son travail s’est concrétisé en trois créations, réunies sous le titre Les vaisseaux de Bordeaux *. Réalisation phare du dispositif métropolitain de lutte contre les inondations et de traitement des eaux pluviales, le bassin de la Grenouillère est enterré sous le quartier du Grand Parc. Avec ses 60 m de diamètre, ses 24 m de profondeur et sa capacité de 65 000 m³, il permet de stocker l’eau de pluie mais aussi de la dépolluer grâce à un effet de vortex afin de préserver les milieux aquatiques.

Surprise garantie avec la découverte de ce réservoir aux allures de cathédrale souterraine !

En collaboration avec le service de l’assainissement de L’Eau Bordeaux Métropole. * Prolongez la découverte autour de Suzanne Treister ! Le triptyque Les vaisseaux de Bordeaux se décline en trois propositions : • Le vaisseau spatial

œuvre monumentale à découvrir Quai Lawton, Bassin à flot n°1 à Bordeaux

• L’observatoire / Bibliothèque de science-fiction

sur le site de l’Observatoire à Floirac, visites sur inscription : http://sirius-floirac.fr/visites-art-sciences/

• Le puits / Bibliothèque sur la Technique

chantier 2021-2022, parc aux Angéliques à Bordeaux. *

dimanche 19 septembre – 09h00 à 10h15

Gratuit. Réservation obligatoire. Pass sanitaire valide et port du masque obligatoires. Prévoir des chaussures fermées. La visite pourra être annulée en cas d’intempéries.

Bassin de stockage et de dépollution des eaux pluviales La Grenouillère 136 avenue Emile Counord, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde

Réalisation phare de la Communauté Urbaine de Bordeaux, le bassin de stockage et de dépollution des eaux pluviales de la Grenouillère fait partie intégrante du dispositif de lutte contre les inondations.

Crédits : ©M.Etcheverria pour Bordeaux Métropole Gratuit|Sur inscription ©JB Mengès – Bordeaux Métropole

