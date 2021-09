Nantes Bassin Ceineray Loire-Atlantique, Nantes Promenade à bord des bateaux du patrimoine de la flotille “Erdre” – la Cale 2 l’île Bassin Ceineray Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

18 et 19 septembre Promenade à bord des bateaux du patrimoine de la flotille “Erdre” – la Cale 2 l’île * Expositions et médiations des bateaux à quai :

Reine de Cordemais, réplique d’un canot Basse-Indrais de 1920

Anita, voile-aviron de tradition.

Estuaire, bélouga de 1944 Balades sur l’Erdre : embarquement toutes les 45 mn.

Samedi 14h-17h et Dimanche 10h-12h et 14h-17h Atelier d’étuvage bois et de découverte d’objets mystères maritimes

Dimanche 14h à 17h Collecte citoyenne de déchets: participation au World Clean Up Day

Soucieux de préserver le patrimoine naturel de l’Erdre et environnemental de ses berges, les bateaux du patrimoine se mobilisent comme l’an dernier pour une collecte citoyenne de déchets de l’Erdre, du bassin Ceineray à la Jonelière en embarquant quelques bénévoles à bord.

Samedi 10h à 12h – Renseignements 06 63 91 37 38 *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Entrée libre, dans la limite des places à bord. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

