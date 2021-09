Dinan Basilique Saint-Sauveur Côtes-d'Armor, Dinan Visite guidée de la basilique Saint-Sauveur de Dinan Basilique Saint-Sauveur Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

18 et 19 septembre Visite guidée de la basilique Saint-Sauveur de Dinan * La Basilique Saint-Sauveur Edifiée dans la seconde moitié du 12ème siècle, l’église Saint-Sauveur conserve de cette époque le mur sud et le porche occidental. En compagnie d’un guide-conférencier, venez découvrir les richesses architecturales et mobilières de la basilique Saint-Sauveur. *

samedi 18 septembre – 15h30 à 17h00

dimanche 19 septembre – 15h30 à 17h00

Basilique Saint-Sauveur Place Saint-Sauveur, 22100, Dinan Dinan 22100 Thury-Harcourt Côtes-d’Armor

