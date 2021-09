Saint-Nicolas-de-Port Basilique Saint-Nicolas Meurthe-et-Moselle, Saint-Nicolas-de-Port Découvrez la ville de Saint-Nicolas-de-Port lors d’une promenade guidée Basilique Saint-Nicolas Saint-Nicolas-de-Port Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Gratuit. Accès libre. Rdv pour le départ devant l’Hôtel de ville de Saint-Nicolas-de-Port, place de la République. Prévoir un masque pour l’entrée dans la Basilique à la fin du parcours.

Vers 1090, un Lorrain, Charles Albert dit de Varangéville, rapporte de Bari une relique de Saint Nicolas (sa « dextre bénissante » qui justifie en 1101 la construction d’une première église). Après la victoire de 1477, l’accueil des pèlerins toujours plus nombreux, suscite alors la création d’une « grande église », laquelle est aussi le témoignage de reconnaissance du duc René II. C’est ainsi qu’en 1481, commence la construction de la Basilique, qui sera consacrée en 1560. Dès lors, ducs et personnages célèbres de Lorraine, princes et rois de France se succèdent pour demander la protection de saint Nicolas. La Basilique subit d’importantes dégradations au cours du XVIIe siècle alors que la ville perd de son importance commerciale. Elle est restaurée peu à peu mais la Révolution française et les bombardements de 1940 achèvent de détériorer l’édifice. Pie XII consacre la basilique en 1950. À son décès en mars 1980, Camille Croué Friedman, Portoise d’origine, émigrée au États-Unis, lègue à l’Évêché une somme fabuleuse qui permet de lancer un fantastique chantier de restauration de la Basilique. L’édifice est exceptionnel par l’unité de son architecture. Il se caractérise par une grande sobriété de style et surtout une déviation de la nef, due à de mauvaises évaluations de la composition du sol. Son plan de type basilical, en forme de croix latine, ainsi que sa façade occidentale, lui confère une harmonie et en font un des édifices gothiques flamboyants le plus majestueux de Lorraine et sans doute le plus homogène d’Europe.

