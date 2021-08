Béziers Basilique Saint-Aphrodise Béziers, Hérault Concert d’ouverture Basilique Saint-Aphrodise Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

Concert d’ouverture Basilique Saint-Aphrodise, 17 septembre 2021 19:30, Béziers. Journée du patrimoine 2021 Basilique Saint-Aphrodise. Gratuit Handicap moteur

Vendredi 17 septembre, 19h30 Concert d’ouverture * Concert organisé avec la Fondation du patrimoine, au profit de la restauration des toiles marouflées du chœur de la basilique.

Petits Chanteurs de la Trinité / récital d’opéras par la cantatrice Danièle Streiff

durée environ 2h – entrée libre, participation aux frais

organisation Les Amis de St Aphrodise et la Fondation du Patrimoine *

vendredi 17 septembre – 19h30 à 20h30

*

Libre participation

Basilique Saint-Aphrodise Place Saint-Aphrodise, 34500, Béziers Béziers 34500 Mercorent Hérault

https://cibul.s3.amazonaws.com/null

Basilique Saint-Aphrodise : lieu de culte et monument historique.

Crédits : Gratuit

Détails Heure : 19:30 - 20:30 Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Basilique Saint-Aphrodise Adresse Place Saint-Aphrodise, 34500, Béziers Ville Béziers Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Basilique Saint-Aphrodise Béziers