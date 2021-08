Clermont-Ferrand Basilique Notre-Dame-du-Port Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Visite Clermont en soirée : plein feu sur la basilique et cinq fontaines. Basilique Notre-Dame-du-Port Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Visite Clermont en soirée : plein feu sur la basilique et cinq fontaines. Basilique Notre-Dame-du-Port, 17 septembre 2021 21:00, Clermont-Ferrand. Journée du patrimoine 2021 Basilique Notre-Dame-du-Port. Gratuit

17 – 19 septembre Visite Clermont en soirée : plein feu sur la basilique et cinq fontaines. * Visite proposée par la Ville de Clermont-Ferrand, sous la conduite de guides conférenciers, en collaboration avec Clermont Auvergne Tourisme.

Découverte du centre historique au fil d’un voyage artistique proposé dans le cadre de la programmation Altitude 2028 : à l’initiative du collectif Jérémie Bellot & AV Exciters, un parcours chromatique, autour d’une sélection de fontaines et en point d’orgue « la Baie au Port » qui dévoile avec sensibilité nos trésors patrimoniaux.

Vendredi à 21h, durée 1h30.

Devant la Maison du Tourisme, place de la Victoire

• Visites guidées par les animateurs de la Paroisse Notre-Dame de Clermont.

Samedi à 16h00 et dimanche à 16h30, cour sud de la basilique

Rue du Port. *

vendredi 17 septembre – 21h00 à 22h30

samedi 18 septembre – 16h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 16h30 à 18h30

*

Entrée libre

Basilique Notre-Dame-du-Port 4 Rue Notre Dame du Port, 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Les Bughes Puy-de-Dôme

https://cibul.s3.amazonaws.com/location72248741.jpg?_ts=1623939951156 Crédits : © Service communication / Ville de Clermont-Ferrand Gratuit ® DétoursenFrance

