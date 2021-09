Le Folgoët Basilique Notre Dame du Folgoët Finistère, Le Folgoët Visite guidée de la Basilique Notre Dame du Folgoët et présentation de l’orgue Basilique Notre Dame du Folgoët Le Folgoët Catégories d’évènement: Finistère

Le Folgoët

Visite guidée de la Basilique Notre Dame du Folgoët et présentation de l'orgue Basilique Notre Dame du Folgoët, 18 septembre 2021

18 et 19 septembre Visite guidée de la Basilique Notre Dame du Folgoët et présentation de l’orgue * Edifice majeur de l’architecture bretonne au 15 ème siècle, la Basilique Notre Dame du Folgoët, sanctuaire marial, est remplie d’histoires.

Elles vous seront contées par deux guides de l’Association Les Amis du Folgoët.

En complément, l’orgue construit en 2009 par Bernard Hurvy, aprés 300 ans de silence instrumental, sera présenté. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Basilique Notre Dame du Folgoët 29260 Le Folgoët

https://les-amis-du-folgoet.pagesperso-orange.fr/Basilique.htm

Extérieurement, la Basilique mesure 140 mètres de tour, et la partie orientale repose sur un terrain marécageux. Sa partie monumentale est en granit des environs, dans le style breton du 15 è siècle, caractérisé par le plan rectangulaire. Avant l’incendie de 1708, sa toiture comportait 3 sections: un toit pour la nef, et un toit pour chacun des bas-côtés. L’unique toiture actuelle fut refaite en 1716. On peut noter aussi l’absence de l’Abside et le Transept incomplet avec son bras unique, ainsi que l’absence de fenêtres au-dessus des arcades du chœur. La façade occidentale est dominée par deux tours : l’une, haute de 54 mètres domine la région environnante ; l’autre, basse et trapue, donne une impression d’inachevé. La double porte qui donne entrée dans la nef était, avant l’incendie, précédée d’un portique en forme de dôme. On distingue encore les deux attaches de l’arcature de devant et le commencement des nervures de la voûte. Au tympan qui surplombe la porte d’entrée, un bas-relief représente l’adoration des Mages : la Vierge y est couchée, détail inhabituel dans l’art occidental. Le Porche des Apôtres est une des merveilles de la Basilique. Des guirlandes admirablement sculptées et malheureusement mutilées encadrent l’entrée. Les statues des Apôtres y sont nobles et majestueuses.. En faisant le tour de l’église, on peut admirer les galeries et balustrades, les corniches ornées de feuillages, les encadrements d’anciens blasons, les gargouilles à figures de monstres, et au chevet , la Fontaine.

