18 et 19 septembre Visite libre de la basilique Notre-Dame-de-Joie * Initialement dédiée à saint Ivy, saint patron de la ville de Pontivy, l’église a reçu le titre de basilique mineure en 1959. Dans le chœur, l’impressionnant retable en marbre et tuffeau, commencé en 1725, a été réalisé sur le modèle des retables architecturés lavallois et angevins. L’église conserve également une série de statues des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, des vitraux réalisés par Ernest-Victor Laumonnier au XIXe siècle, ainsi qu’un orgue des célèbres facteurs Dominique et Aristide Cavaillé-Coll. Informations : Paroisse de Pontivy au 02 97 25 02 53 *

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

Pas de visites pendant les moments liturgiques (notamment le samedi et le dimanche matin). Port du masque obligatoire.

Basilique Notre-Dame-de-la-Joie Place Bourdonnay du Clézio, 56300, Pontivy

Le portail est constitué par deux baies en anse de panier, double voussure avec feuillages sculptés, surmontée par des accolades. Celles-ci reposent sur trois colonnes. Au-dessus de leur chapiteau se distinguent sur de légers pinacles les losanges ajourés répétés sur les trois colonnes. La pierre commémorative placée entre les deux fleurons dominant le portail, relate que la tour de cette église a été construite en 1533 par les paroissiens. L’autel du transept proviendrait d’Arzano. Ayant été mis hors de l’église pour être détruit, le curé de Pontivy l’aurait sauvé et réinstallé.

