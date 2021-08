Lyon Basilique Notre-Dame de Fourvière Métropole de Lyon Visite libre de la basilique et de la crypte Basilique Notre-Dame de Fourvière Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

17 – 19 septembre Visite libre de la basilique et de la crypte * Vous pourrez visiter librement la basilique, la crypte ou la chapelle de la Vierge, à l’aide d’un dépliant riche en détails historiques et disponible en plus de 10 langues. Les guides bénévoles sont disponibles pour répondre à toutes vos questions et vous transmettre leur passion pour l’histoire et l’architecture du site. *

vendredi 17 septembre – 08h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 08h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 08h00 à 19h00

Entrée libre. Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.

Basilique Notre-Dame de Fourvière 8, place de Fourvière, 69005 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Métropole de Lyon

Basilique ex-voto : elle a été construite à la suite du vœu des Lyonnais d’être épargnés par l’invasion prussienne de 1870. La Basilique est remarquable par son style architectural, la diversité des matériaux utilisés, la richesse de sa décoration intérieure.

