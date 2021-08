Concert d’inauguration “les couleurs de l’orgue” Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde, 17 septembre 2021 20:30, Longpont-sur-Orge.

Journée du patrimoine 2021 Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde. Gratuit culture@mairie-longpont91.fr

Vendredi 17 septembre, 20h30

Concert d’inauguration “les couleurs de l’orgue”

Le programme proposé par les Amis de l’orgue abordera des œuvres espagnoles, anglaises, françaises et allemandes, allant du 17e au 20e siècle.

Une occasion de pénétrer un peu plus dans l’univers mystérieux des jeux d’un orgue et de leurs registrations.

Avec le soutien du Conseil départemental de l’Essonne.

vendredi 17 septembre – 20h30 à 22h30

Gratuit



Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde Place des Combattants 91310 Longpont-sur-Orge Longpont-sur-Orge 91310 Essonne

http://www.basilique-de-longpont.fr http://www.mairie-longpont91.fr

Église de style romane du prieuré clunisien de Longpont, lieu de pèlerinage depuis le Moyen Âge. Peinture murale début XXe siècle. Très riche reliquaire, exceptionnellement visible. Du prieuré Notre-Dame lui-même, seule l’ancienne église prieurale nous est parvenue. Édifiées aux XI-XIIe siècles, ses parties basses sont romanes et ses voûtes sont d’origine. Son reliquaire est le deuxième en France, après celui de Toulouse, et premier par le nombre de ses reliques. Le site de Longpont-sur-Orge a la caractéristique d’avoir conservé tout un environnement témoin du rôle que jouaient les moines clunisiens dans la société médiévale. Ainsi, la grange aux dîmes, édifiée aux XIVe et XVe siècles. et agrandie au XVIIIe siècle, forme un quadrilatère de 40 m sur 20 m avec deux bas-côtés, une nef et douze piliers. La ferme du prieuré, du XVIIIe siècle, jouxte cette grange. Le hameau, construit autour de l’ensemble prieural, est aussi conservé, avec ses cinq rues étroites convergeant vers la basilique. Verdure, vieux murs et jardins suspendus confèrent à l’endroit une atmosphère particulière que l’on peut apprécier également en se promenant dans « l’enclos du couvent », pré inclus dans le site classé, dans la vallée de l’Orge. (source : www.sitesclunisiens.org)

