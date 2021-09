Saint-Nazaire Base sous-marine Loire-Atlantique, Saint-Nazaire Une forteresse dans la ville Base sous-marine Saint-Nazaire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Dimanche 19 septembre, 10h30, 14h30 Une forteresse dans la ville * Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’état-major allemand choisit le port de Saint-Nazaire comme abri pour ses sous-marins. Entre 1941 et 1943, il définit une forteresse de béton de 14 alvéoles qui modifiera profondément le visage de la ville et du port. *

Gratuit. Réservation fortement conseillée. Passe sanitaire obligatoire (+18 ans) et port du masque obligatoire (+12 ans). Durée : 50 min. Départ toutes les 20 min. Visites accompagnées par un interprète en langue des signes à 11 h 30 et 16 h 50.

