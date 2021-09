Nantes Base nautique Léo Lagrange Loire-Atlantique, Nantes Visites commentées de la base nautique Léo Lagrange Base nautique Léo Lagrange Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Visites commentées de la base nautique Léo Lagrange Base nautique Léo Lagrange, 19 septembre 2021 10:00, Nantes. Journée du patrimoine 2021 Base nautique Léo Lagrange. Sur inscription https://club-leo-lagrange-nantes-aviron.assoconnect.com/collect/description/186023-e-journee-du-patrimoine-2021

Dimanche 19 septembre, 10h00 Visites commentées de la base nautique Léo Lagrange * Découverte de la pratique de l’aviron, du hangar avec une explication sur les différents bateaux utilisés, possibilité de se tester sur les ergomètres. *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

Sur inscription. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Base nautique Léo Lagrange 9, chemin de Belle-Ile Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Crédits : Sur inscription

Heure : 10:00 - 17:00