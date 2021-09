Landerneau Base de Kayak, La Garenne, Landerneau Finistère, Landerneau Découverte de la rivière de Landerneau en kayak Base de Kayak, La Garenne, Landerneau Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

Landerneau

Découverte de la rivière de Landerneau en kayak Base de Kayak, La Garenne, Landerneau, 18 septembre 2021 10:00, Landerneau. Journée du patrimoine 2021 Base de Kayak, La Garenne, Landerneau. Gratuit https://www.billetweb.fr/landerneau-decouverte-de-lelorn-en-kayak-journees-du-patrimoine&src=agenda

Samedi 18 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Découverte de la rivière de Landerneau en kayak * La découverte de l’Elorn en kayak, de la Briqueterie au Pont habité, est proposée par le club des Alligators de Landerneau, dans le cadre de l’Exposition C’est du Sport !

Créneaux de navigation 10h / 11h/ 14h / 15h / 16h.

8 personnes par créneau.

Embarquement et débarquement à la base de kayak (La Garenne).

Conditions : savoir nager / à partir de 8 ans (accompagnés). Durée : ¾ d’heure. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 10h45

samedi 18 septembre – 11h00 à 11h45

samedi 18 septembre – 14h00 à 14h45

samedi 18 septembre – 15h00 à 15h45

samedi 18 septembre – 16h00 à 16h45

*

Entrée libre, sans inscription / 8 personnes par créneau. Embarquement et débarquement à la base de kayak (La Garenne). Conditions : savoir nager / à partir de 8 ans (accompagnés). Durée : ¾ d’heure.

Base de Kayak, La Garenne, Landerneau La Garenne, 29800, Landerneau Landerneau 29800 Finistère

0298214874 https://patrimoine.landerneau.bzh/

Base de canoe Kayak de Landerneau

Crédits : Albert Pennec Gratuit

Détails Heure : 10:00 - 16:45 Catégories d’évènement: Finistère, Landerneau Autres Lieu Base de Kayak, La Garenne, Landerneau Adresse La Garenne, 29800, Landerneau Ville Landerneau lieuville Base de Kayak, La Garenne, Landerneau Landerneau