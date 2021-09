Lanobre Barrage de Bort les Orgues , au pied Cantal, LANOBRE Animation et découverte du Barrage de Bort les Orgues Barrage de Bort les Orgues , au pied Lanobre Catégories d’évènement: Cantal

LANOBRE

Animation et découverte du Barrage de Bort les Orgues Barrage de Bort les Orgues , au pied, 18 septembre 2021 14:00, Lanobre. Journée du patrimoine 2021 Barrage de Bort les Orgues , au pied. Gratuit|Sur inscription https://www.bortlesorgues70ans.fr/journee-grand-public-danimations-et-decouvertes-du-barrage

18 et 19 septembre Animation et découverte du Barrage de Bort les Orgues * Les équipes du barrage se mobilisent pour vous accueillir et vous faire découvrir le barrage « de l’intérieur » !

Les « Ateliers de l’atelier » proposeront des démonstrations interactives autour des missions de l’équipe d’intervention mécanique du barrage à travers un parcours commenté et différents stands (soudure, fraiseuse, clés, manutention, …).

Les équipes d’exploitation du barrage quant à elles présenteront leur métier, accompagneront les visiteurs dans des parcours découverte inédits. Le barrage de Bort-les-Orgues comme vous ne l’avez jamais vu ! Également au programme de ces journées : animations photos, visite de l’espace EDF et ses expositions, et des cadeaux à gagner dont 1 exemplaire de l’affiche en édition limitée et numérotée de l’affiche collector du barrage créée par Goodbye hippocrate à l’occasion des 70 ans du barrage. Rendez-vous à ne pas manquer ! Réservation directement sur le site

https://www.bortlesorgues70ans.fr/journee-grand-public-danimations-et-decouvertes-du-barrage *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Barrage de Bort les Orgues , au pied lieu dit GRANGES, 15270 LANOBRE Lanobre 15270 Cantal Crédits : ® OTSA Gratuit|Sur inscription

Détails Catégories d’évènement: Cantal, LANOBRE Autres Lieu Barrage de Bort les Orgues , au pied Adresse lieu dit GRANGES, 15270 LANOBRE Ville Lanobre Age maximum 99 lieuville Barrage de Bort les Orgues , au pied Lanobre