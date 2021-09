Lanobre Barrage de Bort les Orgues , au pied Cantal, LANOBRE Ballon géants “Le Plus Beau Barrage du Monde” Barrage de Bort les Orgues , au pied Lanobre Catégories d’évènement: Cantal

LANOBRE

Ballon géants “Le Plus Beau Barrage du Monde” Barrage de Bort les Orgues , au pied, 18 septembre 2021 15:30, Lanobre. Journée du patrimoine 2021 Barrage de Bort les Orgues , au pied. Gratuit

Samedi 18 septembre, 15h30 Ballon géants “Le Plus Beau Barrage du Monde” * Ils ont pu, dans un second temps, être accueillis au barrage. A l’occasion des 70 ans du barrage et dans le cadre d’un partenariat « Communauté de communes Sumène-Artense / Conseil Départemental du Cantal / EDF » autour du développement de la pratique artistique, les enfants de quatre de ces écoles (Champagnac, Champs-sur-Tarentaine, Lanobre et Saignes) ont dessiné sur des ballons géants de 2mx2m ce qui pour eux représentait « le plus beau barrage du monde ! ». Chaque ballon sera gonflé à l’hélium et l’ensemble de cette collection exceptionnelle sera officiellement présentée en présence des enfants, de leurs parents et de de représentants des partenaires lors d’un vernissage inédit. A admirer le nez en l’air *

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h00

*

Barrage de Bort les Orgues , au pied lieu dit GRANGES, 15270 LANOBRE Lanobre 15270 Cantal Crédits : OTSA Gratuit

Détails Heure : 15:30 - 16:00 Catégories d’évènement: Cantal, LANOBRE Autres Lieu Barrage de Bort les Orgues , au pied Adresse lieu dit GRANGES, 15270 LANOBRE Ville Lanobre lieuville Barrage de Bort les Orgues , au pied Lanobre