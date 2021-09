Venasque Baptistère de Venasque Vaucluse, Venasque Visite en musique du baptistère Baptistère de Venasque Venasque Catégories d’évènement: Vaucluse

Venasque

Visite en musique du baptistère Baptistère de Venasque, 19 septembre 2021 14:00, Venasque. Journée du patrimoine 2021 Baptistère de Venasque. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 14h00 Visite en musique du baptistère * Le baptistère de Venasque, vous connaissez ? C’est l’un des monuments phares du Comtat Venaissin. Pour cet après-midi des JEP, venez le (re)découvrir autrement. Bernard Allègre, médiateur du patrimoine de la CoVe, vous expliquera toutes les hypothèses archéologiques émises sur l’histoire de ce site et Véronika Soboljevski fera résonner ses voûtes aux mélodies de son violoncelle. *

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Entrée libre, sans réservation.

Baptistère de Venasque Place du Presbytère VENASQUE Venasque 84210 Vaucluse

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 04 90 66 62 01 http://www.venasque.fr

Edifice quadrilobé en forme de croix grecque avec absides en cul de four et décor d’arcatures aveugles avec des colonnes de réemploi antique.Plan cruciforme.

Crédits : © Baptistère, La Cove Gratuit

Détails Heure : 14:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Vaucluse, Venasque Autres Lieu Baptistère de Venasque Adresse Place du Presbytère VENASQUE Ville Venasque Age maximum 99 lieuville Baptistère de Venasque Venasque