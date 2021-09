Venasque Baptistère de Venasque Vaucluse, Venasque Visite du baptistère Baptistère de Venasque Venasque Catégories d’évènement: Vaucluse

Venasque

Visite du baptistère Baptistère de Venasque, 18 septembre 2021 10:30, Venasque. Journée du patrimoine 2021 Baptistère de Venasque. Gratuit

18 et 19 septembre Visite du baptistère * *

samedi 18 septembre – 10h30 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h15

dimanche 19 septembre – 10h30 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h15

*

Jauge maximale : 20 personnes – pass sanitaire et masque obligatoire

Baptistère de Venasque Place du Presbytère VENASQUE Venasque 84210 Vaucluse

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 04 90 66 62 01 http://www.venasque.fr

Edifice quadrilobé en forme de croix grecque avec absides en cul de four et décor d’arcatures aveugles avec des colonnes de réemploi antique.Plan cruciforme.

Crédits : Collection Mairie de Venasque Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Vaucluse, Venasque Autres Lieu Baptistère de Venasque Adresse Place du Presbytère VENASQUE Ville Venasque lieuville Baptistère de Venasque Venasque