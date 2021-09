Tsimkoura Banga Latrou Mayotte, Tsimkoura “Levez les yeux!”: Voyage dans le temps avec la découverte du banga traditionnel mahorais Banga Latrou Tsimkoura Catégories d’évènement: Mayotte

Vendredi 17 septembre, 08h00 “Levez les yeux!”: Voyage dans le temps avec la découverte du banga traditionnel mahorais * Dans le cadre de l’opération “Levez les yeux”, l’association met à l’honneur l’éducation à l’environnement et le savoir-faire avec une visite découverte des “bangas”, cases traditionnelles, en langue locale chez Jaccuse (M.Fayadhu HALIDI) à Tsimkoura.

La visite est prévue pour la journée, elle débutera par une contextualisation de l’habitat mahorais et de son évolution, et s’accompagne d’un atelier de construction d’une maquette de banga. Les étapes de la fabrication du banga seront réparties entre les élèves afin de pouvoir finaliser la construction. Dans une ambiance conviviale, les élèves seront invités à prendre part à un repas local pour clôturer la journée. *

vendredi 17 septembre – 08h00 à 16h00

Pour des raisons logistiques, nous favorisons les classes du sud (3 classes maximum) de niveaux divers (5e , 4e et 3e) en provenance des différents établissements du sud

