Vendredi 17 septembre, 16h00 Les bains-douches, une histoire en marge – TABLE RONDE * LALCA est un groupe de recherche et création qui mène un projet multi-disciplinaire sur les bains-douches Délessert depuis plus de 3 ans.

C’est pour rendre compte de ce projet que LALCA s’installe devant les bains-douches, et convie différent-es chercheur-es à échanger sur la question de la patrimonialisation, comme outil d’engagement politique.

Pour la programmation complète de l’événement, RDV sur la page Actualités sur notre site internet www.lalca.org *

vendredi 17 septembre – 16h00 à 18h00

Accès libre

Bains-douches Delessert 13 rue Benjamin Delessert, 69007 Lyon Lyon 69007 Lyon 7e Arrondissement Métropole de Lyon

Bains-douches publics municipaux

