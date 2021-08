Lyon Bains-douches Delessert Métropole de Lyon Les bains-douches, une histoire en marge – INSTALLATION Bains-douches Delessert Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

http://www.lalca.org de recherche et création qui mène un projet multi-disciplinaire sur les bains-douches Délessert depuis plus de 3 ans.

C’est pour rendre compte de ce projet que LALCA propose une exposition devant les bains-douches.

L’installation visuelle et sonore “L’archive ou les murmures de l’histoire” permettra au public de venir entendre des archives histoiriques et saisir les réalités de celles et ceux qui viennent aux bains-douches pour se laver, mais aussi pour laver leur linge, se reposer, converser, se rencontrer…

Pour la programmation complète de l'événement, RDV sur la page Actualités sur notre site internet www.lalca.org

vendredi 17 septembre – 14h00 à 23h00

Accès libre

Bains-douches Delessert 13 rue Benjamin Delessert, 69007 Lyon

Bains-douches publics municipaux

