17 – 19 septembre visite guidée d’un monument aux morts * visite commentée d’un monument aux morts *

vendredi 17 septembre – 08h30 à 11h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 12h00

https://cibul.s3.amazonaws.com/location74738120.jpg 05 90 26 34 08

Le soldat est représenté dans la posture de la sentinelle, parfaitement droit, un bras le long du corps, l’autre tenant le fusil debout posé au sol. La sculpture est très réaliste. Les traits du visage sont parfaitement

reconnaissables et le soldat porte l’uniforme réglementaire: capote en laine, casque Adrian, havresac, bandes molletières et fusil Lebel. Seuls quelques détails renseignent sur ses origines. L’ancre de marine sur le casque et les boutons est un signe distinctif des troupes d’infanterie coloniale auxquelles beaucoup de soldats guadeloupéens ont appartenu. L’écharpe, absente sur la photographie du modèle, a peut-être été ajoutée pour évoquer la difficulté des Antillais à s’acclimater aux rigueurs de l’hiver Européen

