Visitez le château de la Cataudière Availles-en-Châtellerault, 18 septembre 2021 10:00, Availles-en-Châtellerault. Journée du patrimoine 2021 Availles-en-Châtellerault. Gratuit http://www.grand-chatellerault.fr

18 et 19 septembre Visitez le château de la Cataudière * Situé dans un parc de 30 hectares, avec jardins à la française et à l’anglaise, le château de la Cataudiere a été construit dans la pure tradition du XVIIe siècle typique des châteaux du Val de Loire. Une aile et une belle chapelle peinte avec vitraux signés des célèbres Ateliers Lobin ont été rajoutées au XIXe siècle donnant à l’ensemble un caractère très harmonieux. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Gratuit. Entrée par la grille monumentale donnant accès au château.

Crédits : ©Cataudiere

