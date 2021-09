Pigna Auditorium Haute-Corse, Pigna visite commentée de l’Auditorium de Pigna et de la Vaccahgja, théâtre de Verdure Auditorium Pigna Catégories d’évènement: Haute-Corse

18 et 19 septembre visite commentée de l’Auditorium de Pigna et de la Vaccahgja, théâtre de Verdure * Découvrez l’Auditorium de Pigna et le théâtre de la Vaccaghja (théâtre de verdure) lors de visites commentées.

Ces deux lieux sont deux lieux de diffusion utilisés par le Centre National de Création Musicale. ** Mesures liées au contexte sanitaire**

Le Centre Voce, soucieux de préserver la santé de toutes et tous, a pensé cette manifestation dans le contexte particulier lié à la crise sanitaire. Un protocole sanitaire rigoureux sera appliqué par l’ensemble des intervenants comme des bénévoles: du gel hydroalcoolique sera mis à disposition de toutes et tous, le port du masque sera obligatoire quand la distanciation sociale n’est pas possible et pour la visite de l’Auditorium. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 16h00

