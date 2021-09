Orvault Auchan Loire-Atlantique, Orvault Visite guidée du magasin Auchan Auchan Orvault Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Orvault

Visite guidée du magasin Auchan Auchan, 18 septembre 2021 09:00, Orvault. Journée du patrimoine 2021 Auchan. Gratuit

Samedi 18 septembre, 09h00, 11h00, 14h00, 16h00 Visite guidée du magasin Auchan * *

samedi 18 septembre – 09h00 à 11h00

samedi 18 septembre – 11h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 18h00

*

15 places disponibles par visite. Sur inscription ddidier@auchan.fr. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Auchan 325 route de vannes 44800 SAINT HERBLAIN Orvault 44700 La Salentine Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/location25341357.jpg 02 40 16 13 13 https://www.auchan.fr/magasins/nantes-st-herblain/sl-50 https://www.facebook.com/auchansaintherblain

L’hypermarché construit sous l’enseigne Record en 1967 par Michel Decré a été racheté par Auchan en 1989. Ce magasin de plus de 10 000m² a employé plus de 5 000 personnes depuis son ouverture.

Crédits : Crédit photo Auchan Saint Herblain Gratuit Crédits photos : Auchan St Herblain

Détails Heure : 09:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Orvault Autres Lieu Auchan Adresse 325 route de vannes 44800 SAINT HERBLAIN Ville Orvault lieuville Auchan Orvault