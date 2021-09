Saou Auberge des dauphins Drôme, Saou Découverte de l’Auberge des Dauphins au cœur de la forêt de Saoû Auberge des dauphins Saou Catégories d’évènement: Drôme

18 et 19 septembre Découverte de l’Auberge des Dauphins au cœur de la forêt de Saoû * DAUPHINS Située au cœur de la forêt de Saoû (espace naturel sensible départemental), l’Auberge des Dauphins est un bâtiment de style néoclassique construit en 1928. Voulue par Maurice Burrus, alors propriétaire de la forêt, elle abrite le salon doré aux remarquables décors de gypses aujourd’hui entièrement restauré. L’Auberge des Dauphins est aujourd’hui une maison de site dédiée à la compréhension de la forêt.

Découvrez en avant première lors des Journées européennes du patrimoine les coulisses de la nouvelle Auberge. ANIMATIONS Samedi et dimanche 10 h-12 h et 14 h-17 h,

Visites des nouvelles salles de l’Auberge des Dauphins et du salon doré.

Réservation obligatoire. Samedi et dimanche, accueil permanent de 10 h – 17 h

En lien avec le thème national, un jeu adapté aux familles est proposé en autonomie sous forme de rallye. Objectif : ouvrir les yeux sur le patrimoine naturel.

À partir de 7 ans. INFOS PRATIQUES Forêt de Saoû – Auberge des Dauphins

Service Environnement Sports Nature

Département de la Drôme

aubergedesdauphins@ladrome.fr

Plus d’info: www.aubergedesdauphins.fr Accès handicapé partiel *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

*

Résevation obligatoire pour la visite guidée. Départ toutes les 30 minutes, duréee : 1h. Groupes limités à 25 personnes (sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période). Pass sanitaire exigé.

Auberge des dauphins Forêt de Saoû, 26400 Saoû Saou 26400 Drôme

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 04 75 76 00 09 https://www.ladrome.fr/actualites/lauberge-des-dauphins-se-transforme/

