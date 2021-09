Saou Auberge des dauphins Drôme, Saou Visite guidée du chantier de l’Auberge des Dauphins et présentation du projet de Maison de site Auberge des dauphins Saou Catégories d’évènement: Drôme

Saou

Visite guidée du chantier de l’Auberge des Dauphins et présentation du projet de Maison de site Auberge des dauphins, 18 septembre 2021 10:00, Saou. Journée du patrimoine 2021 Auberge des dauphins. Gratuit|Sur inscription https://marketplace.awoo.fr/979/Product?reference=LOV026000097920210820165654

18 et 19 septembre Visite guidée du chantier de l’Auberge des Dauphins et présentation du projet de Maison de site * Le Département de la Drôme réhabilite l’Auberge des Dauphins pour créer une nouvelle maison de site dédié à la compréhension de la richesse naturelle et humaine de la forêt de Saoû. Visite du chantier pour appréhender les aménagements architecturaux au service de la compréhension et de l’interprétation de la forêt.

Départs toutes les demies-heures de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Durée : 45 minutes

Par l’équipe de l’Auberge des Dauphins et Daphné Michelas, historienne du patrimoine. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Entrée gratuite et sur inscription, nombre de places limité à 20 personnes. Pass sanitaire et masque exigés.

Auberge des dauphins Forêt de Saoû, 26400 Saoû Saou 26400 Drôme

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 04 75 76 00 09 http://www.aubergedesdauphins.fr

Située au cœur de la forêt de Saoû (Espace Naturel Sensible départemental), l’Auberge des Dauphins est un bâtiment de style néoclassique construit en 1928. Voulue par Maurice Burrus, alors propriétaire de la forêt, elle abrite le salon doré aux remarquables décors de gypses. Le Département de la Drôme a lancé un vaste chantier de rénovation de l’Auberge pour lui donner une nouvelle vie : celle d’une maison de site, dédiée à la compréhension de la forêt. Tous les événements proposés bénéficient du soutien du Géoparc mondial UNESCO du Chablais.

