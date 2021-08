Dijon Atheneum, centre culturel de l'Université de Bourgogne Côte-d'Or, Dijon Exposition – Schrödinger et la photographie Atheneum, centre culturel de l’Université de Bourgogne Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Exposition – Schrödinger et la photographie Atheneum, centre culturel de l'Université de Bourgogne, 17 septembre 2021 10:00, Dijon

17 et 19 septembre Exposition – Schrödinger et la photographie * La lumière est la matière première du photographe. Elle lui permet de sculpter des espaces, de mettre en avant, « en lumière », de cacher aussi. Mais qu’est-ce que la lumière ? Peut-on réellement écrire avec la lumière ? D’où vient-elle ? Avec l’aide des chercheurs de l’ICB, le photographe Édouard Barra a mêlé expériences et vision artistique autour de la lumière et de ses représentations. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Entrée libre

Inauguré en 1983, l’atheneum est l’un des quelques centres culturels à disposer d’un véritable équipement composé d’une salle de spectacles de 190 places assises, de deux salles d’expositions, d’un petit théâtre de 49 places, d’un café et des bureaux qui accueillent une équipe de professionnels de la culture.

L’atheneum fait partie du Pôle Culture de l’université de Bourgogne aux côtés des Editions Universitaires de Dijon (EUD), de l’Université pour Tous de Bourgogne (UTB) et de la Mission Culture Scientifique (MCS).

L’atheneum est subventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Bourgogne-Franche-Comté, la région Bourgogne-Franche-Comté et la ville de Dijon. Photo © Vincent Arbelet

