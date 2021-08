Vire Ateliers Guy Degrenne Calvados, Vire Démonstration et visite du site de production Degrenne Ateliers Guy Degrenne Vire Catégories d’évènement: Calvados

17 et 18 septembre Démonstration et visite du site de production Degrenne * En ouvrant les portes de sa Manufacture de Vire les vendredi 17 et samedi 18 septembre , la marque souhaite éveiller le public à l’importance de la valorisation de savoir-faire régionaux et célèbre, cette année plus que jamais, la joie de nous retrouver et de nous émerveiller ensemble. Les Journées Portes Ouvertes

L’usine Degrenne de Vire ouvre ses portes aux visiteurs le vendredi 18 et le samedi 19 septembre, leur proposant d’entrer dans les coulisses de la célèbre manufacture de couverts.

Véritable patrimoine vivant, elle est un lieu de vie unique, chargé d’histoire et dans lequel se dessinent les nouveautés de la Maison. Dans cet univers où tonnent les machines qui emboutissent l’acier, Degrenne continue d’écrire avec ses clients une histoire normande devenue une histoire française. Aujourd’hui, la Maison partage une nouvelle page de son patrimoine en proposant au public de visiter non seulement son patrimoine industriel, mais aussi en partageant son patrimoine architectural et son design intérieur resté intact depuis sa création en 1967.

Un univers industriel rare, un voyage au cœur des 30 Glorieuses et une expérience riche d’enseignements ! *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h00

Vendredi : 4 groupes de 15 personnes seront accueillis sur réservation. Samedi : visite libre sans réservation. Plus d’informations sur degrenne.fr

Ateliers Guy Degrenne Rue Guy Degrenne, 14500 Vire Normandie Vire 14500 Vire Calvados

Site de production de produits des arts de la table (couverts, couteaux, platerie, …) et de produits industriels en inox.

