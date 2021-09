Nantes Ateliers et anciens chantiers navals (maison des hommes et des techniques) Loire-Atlantique, Nantes Les Chantiers navals: une histoire au féminin Ateliers et anciens chantiers navals (maison des hommes et des techniques) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Les Chantiers navals: une histoire au féminin Ateliers et anciens chantiers navals (maison des hommes et des techniques), 18 septembre 2021 14:00, Nantes. Journée du patrimoine 2021 Ateliers et anciens chantiers navals (maison des hommes et des techniques). Gratuit

18 et 19 septembre Les Chantiers navals: une histoire au féminin * L’histoire des Chantiers navals de Nantes s’écrit aussi au féminin!

Marion Le Nevet, comédienne et metteuse en scène, redonnera corps à cette histoire longtemps restée invisible. Elise Nicole, Directrice de la Maison des Hommes et des Techniques avait réalisé des entretiens auprès de femmes ayant travaillé aux Chantiers navals. Ces témoignages sont la base de ce travail de mémoire, *

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Ateliers et anciens chantiers navals (maison des hommes et des techniques) Maison des Hommes et des Techniques, 2, bis boulevard Léon Bureau, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique

Le site des Chantiers, espace de promenade inauguré en 2009, se situe à l’emplacement des anciens chantiers de construction navale qui ont fermé en 1987. Ce territoire chargé d’histoire abrite un riche patrimoine portuaire. Conservées et restaurées, ces traces du passé marquent de manière emblématique le paysage.

La MHT a pour missions de sauvegarder et valoriser le patrimoine maritime et fluvial et de faire vivre les savoir-faire et les savoir-vivre propres aux chantiers nantais.

