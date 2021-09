Nantes Ateliers et anciens chantiers navals (maison des hommes et des techniques) Loire-Atlantique, Nantes Expositions “Bâtisseurs de Navires” et “La face cachée des hélices” Ateliers et anciens chantiers navals (maison des hommes et des techniques) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Expositions “Bâtisseurs de Navires” et “La face cachée des hélices” Ateliers et anciens chantiers navals (maison des hommes et des techniques), 17 septembre 2021 10:00, Nantes. Journée du patrimoine 2021 Ateliers et anciens chantiers navals (maison des hommes et des techniques). Gratuit Handicap auditif|Handicap visuel|Handicap moteur

17 – 19 septembre Expositions “Bâtisseurs de Navires” et “La face cachée des hélices” * Connaissez-vous le site des chantiers navals ?

A l’occasion des journées du patrimoine, la Maison des Hommes et des techniques animera des pôles d’informations autour de l’histoire de différents lieux emblématiques du site : les cales 2 et 3, la grue Titan et le bâtiment de la direction. De plus, comme tous les ans, la Maison des Hommes et des techniques proposera des visites commentées par un ancien ouvrier des chantiers. Plusieurs expositions seront visibles dans les locaux de la Maison des Hommes et des techniques :

Exposition permanente : Bâtisseurs de navires (L’histoire de la construction navale à Nantes, ses métiers, ses luttes). Exposition temporaire : La face cachée des hélices (la fabrication des hélices) *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 13h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Ateliers et anciens chantiers navals (maison des hommes et des techniques) Maison des Hommes et des Techniques, 2, bis boulevard Léon Bureau, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/null

Le site des Chantiers, espace de promenade inauguré en 2009, se situe à l’emplacement des anciens chantiers de construction navale qui ont fermé en 1987. Ce territoire chargé d’histoire abrite un riche patrimoine portuaire. Conservées et restaurées, ces traces du passé marquent de manière emblématique le paysage.

La MHT a pour missions de sauvegarder et valoriser le patrimoine maritime et fluvial et de faire vivre les savoir-faire et les savoir-vivre propres aux chantiers nantais.

Crédits : copyright MHT Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Ateliers et anciens chantiers navals (maison des hommes et des techniques) Adresse Maison des Hommes et des Techniques, 2, bis boulevard Léon Bureau, 44000 Nantes Ville Nantes Age maximum 99 lieuville Ateliers et anciens chantiers navals (maison des hommes et des techniques) Nantes