Nadine Roux – Céramiste Exposition, vente, échanges avec les visiteurs sur le travail de plusieurs sortes d’argiles : la faïence, le grès et la porcelaine, le façonnage et la sculpture des pièces en utilisant et mélangeant différentes techniques : le modelage, l’estampage, la plaque, les colombins… Peinture des créations avec des engobes, collectée souvent dans la nature (marnes, champs, bords de rivière, grottes…), dessin et gravure à l’aiguille. Présentation des stages et cours organisés durant toute l’année.. 2 rue Pêcherie, Romans

07 81 02 73 18 – roux.nadine.regine@gmail.com *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 13h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 13h00 à 19h00

Le port du masque est obligatoire.

Atelier TERRE SOLO D'ORPHEE 2 rue Pêcherie, 26100 Romans sur Isère

Atelier-Boutique

