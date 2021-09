Valence Atelier RICARDO PONCE Drôme, Valence METIERS D’ART / Atelier RICARDO PONCE RODRIGUEZ, céramiste cubain à Valence Atelier RICARDO PONCE Valence Catégories d’évènement: Drôme

18 et 19 septembre METIERS D'ART / Atelier RICARDO PONCE RODRIGUEZ, céramiste cubain à Valence

Ricardo Ponce – céramiste cubain L’artiste peintre, sculpteur, céramiste, galeriste formateur exerce son art à Valence.

Il compose tout un univers fait d’ambiguïtés où se mêlent avec talent le chromatisme caribéen, les empreintes et les ressentis d’un monde dans lequel il a grandi.

Ricardo Ponce est influencé par l’art Brut mais surtout le mouvement dada et le cubisme. Citons les peintres Jean Dubuffet, Georg Grosz, actif du mouvement dadaïste et Pablo Picasso lors de sa période cubiste.

Ricardo Ponce créer un univers qui lui est propre empruntant au bestiaire, aux visages et corps déstructurés, influencés par le cubisme, le sacré, l’afro-cubain et le mysticisme. Réalisations en modelage et cuisson raku.

Découverte de nouvelles créations. 19 rue Françoise Bouffier, Valence

06 12 85 22 35 – https://www.facebook.com/ricardo.ponce.7

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

Le port du masque est obligatoire.

Atelier RICARDO PONCE 19 rue Françoise Bouffier, 26000 VALENCE Valence 26000 Drôme

06 12 85 22 35 https://ricardo-ponce.fr/

Atelier de céramique et faïence

Atelier personnel – Atelier-Galerie – Expositions.

Salle de cours – Formations artistiques. Equipements : Un four à céramique, un four à Raku, boudineuse.

