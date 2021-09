Romans-sur-Isère Atelier RELIURE DABON Drôme, Romans-sur-Isère MÉTIERS D’ART/Atelier RELIURE DABON, Dominique Dabon – relieuse à Romans-sur-Isère Atelier RELIURE DABON Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Dominique Dabon — Relieuse “Une reliure est conçue pour transmettre, partager, conserver, rénover, protéger, rassembler et embellir le livre.” ” Seuls les écrits restent …”. DOMINIQUE DABON invite LES PETITS PAPIERS de Julie Lemoine, RELIEUSE D’ART ET CRÉATION DE CARNETS.

https://www.lespetitspapiersdejulie.fr VISITES COMMENTÉES À 11H, 14H ET 16H (6 PERSONNES MAXIMUM EN MÊME TEMPS) Présentation des différentes étapes de la fabrication d’un livre relié, les réparations, la couture, la couvrure. Les différents papiers marbrés. Les étapes de la restauration papier… affiches, plans, archives. 17 rue de la Banque , Romans

04 75 05 05 27 – http://reliuredabon.free.fr

samedi 18 septembre – 11h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Le port du masque est obligatoire. Capacité d’accueil : 6 personnes maximum en même temps.

Atelier RELIURE DABON 17 rue de la Banque, 26100 ROMANS SUR ISERE Romans-sur-Isère 26100 Drôme

Atelier de reliure et boutique

