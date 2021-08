Moirans Atelier Pierres et Décoration Isère, Moirans Atelier sur les métiers de la pierre Atelier Pierres et Décoration Moirans Catégories d’évènement: Isère

Moirans

Atelier sur les métiers de la pierre Atelier Pierres et Décoration, 17 septembre 2021 14:30, Moirans. Journée du patrimoine 2021 Atelier Pierres et Décoration. Gratuit 06 77 42 06 15

17 et 18 septembre Atelier sur les métiers de la pierre * À travers photographie et objets du métier, présentation de ce que sont la taille de pierre et la marbrerie, et la manière dont les différentes techniques peuvent être appliquées au patrimoine.

Des démonstrations de taille de pierre, mais aussi de gravure sur pierre compléteront l’exposition. *

vendredi 17 septembre – 14h30 à 18h00

samedi 18 septembre – 11h00 à 18h00

*

Sur rendez-vous

Atelier Pierres et Décoration 64, rue de l’Eygala, 38430 MOIRANS, Auvergne-Rhône-Alpes Moirans 38430 Isère

https://cibul.s3.amazonaws.com/location20566194.jpg?_ts=1623222964665 06 77 42 06 15

Situés entre Grenoble et Lyon, à l’entrée du Grésivaudan, nous sommes une petite structure où la recherche du bon geste, le respect du savoir-faire et le goût du travail bien fait sont des valeurs mises en œuvre chaque jour.

Crédits : © Frédéric Marcos Gratuit © Frédéric Marcos

Détails Catégories d’évènement: Isère, Moirans Autres Lieu Atelier Pierres et Décoration Adresse 64, rue de l'Eygala, 38430 MOIRANS, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Moirans Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Atelier Pierres et Décoration Moirans