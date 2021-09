Pompey Atelier Phonem Meurthe-et-Moselle, Pompey Découvrez la restauration d’un voilier exceptionnel ! Atelier Phonem Pompey Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

18 et 19 septembre Découvrez la restauration d’un voilier exceptionnel ! * Azaïs est un voilier de course de 1933 créé par l’architecte naval François Camatte. Les visiteurs pourront apprécier la restauration du voilier via une exposition de photos et vidéos. Le voilier sera visible à partir d’un escalier adjacent. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Réservation obligatoire.

Atelier Phonem 136 boulevard de Finlande, 54340 Pompey Pompey 54340 Meurthe-et-Moselle

Le voilier de course Azaïs de 1933 de François Camatte est en cours de restauration à Pompey dans les ateliers Phonem. Il a été inscrit au titre des Monuments historiques en 2019.

