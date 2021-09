Clermont-Ferrand Atelier Outlave Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Visite de l’atelier de lave émaillée Atelier Outlave Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Visite de l’atelier de lave émaillée Atelier Outlave, 18 septembre 2021 10:00, Clermont-Ferrand. Journée du patrimoine 2021 Atelier Outlave. Gratuit

18 et 19 septembre Visite de l’atelier de lave émaillée * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

*

entrée libre

Atelier Outlave 7 petite rue du château 63100 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 Montferrand Puy-de-Dôme

0782760048

atelier de lave émaillée

Crédits : Jean-Luc Mailhot Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu Atelier Outlave Adresse 7 petite rue du château 63100 Clermont-Ferrand Ville Clermont-Ferrand Age maximum 99 lieuville Atelier Outlave Clermont-Ferrand