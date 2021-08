Alençon Atelier National de la Dentelle au Point d'Alençon Alençon, Orne Visite libre de l’Atelier Conservatoire National de la Dentelle d’Alençon Atelier National de la Dentelle au Point d’Alençon Alençon Catégories d’évènement: Alençon

Dimanche 19 septembre, 10h00, 14h00 Visite libre de l’Atelier Conservatoire National de la Dentelle d’Alençon * *

Atelier National de la Dentelle au Point d’Alençon 13 rue Jullien, 61000 Alençon Alençon 61000 Orne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location31485929.jpg 01 44 08 52 00 http://www.mobiliernational.culture.gouv.fr/

Proclamée « reine des dentelles » au XIXe siècle, la dentelle au Point d’Alençon est aujourd’hui inscrite sur la Liste Représentative du patrimoine mondial de l’UNESCO

