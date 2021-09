Chazelles-sur-Lyon Atelier-musée du chapeau Chazelles-sur-Lyon, Loire Exposition “Dualité” Atelier-musée du chapeau Chazelles-sur-Lyon Catégories d’évènement: Chazelles-sur-Lyon

Exposition “Dualité” Atelier-musée du chapeau, 18 septembre 2021 14:00, Chazelles-sur-Lyon. Journée du patrimoine 2021 Atelier-musée du chapeau. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Exposition “Dualité” * Exposition «Dualité» de 73 chapeaux uniques où le thème de la dualité a inspiré des créateurs d’Europe et d’ailleurs. Du symbole Yin Yang aux cycles des jours et des saisons, en passant par la personnalité humaine, les différentes dualités sont déclinées… jusque dans les formes et les matières !

La scénographie a été confiée à Marion Lyonnais. 73 chapeaux ont été réceptionnés, issus de 11 pays différents dont ceux de l’Union Européenne, la Suisse, le Japon, la Russie et le Canada. 11 créations ont été primées, le 18 novembre 2020 par un jury de professionnels constitué. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

Présentation du pass sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans.

Atelier-musée du chapeau 31 rue Martouret, 42140 Chazelles-sur-Lyon, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Chazelles-sur-Lyon 42140 Loire

04 77 94 23 29 http://www.museeduchapeau.com

La muséographie est entièrement renouvelée dans un dialogue permanent entre le bâtiment et l’objet chapeau. La galerie mode vous permettra d’explorer les chapeaux dans l’histoire depuis le Moyen-Age jusqu’aux créations de haute-couture : plus de 400 couvre-chefs exposés dont des modèles de Jean Paul Gaultier, Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Paco Rabanne, Hermès…

