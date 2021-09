Chazelles-sur-Lyon Atelier-musée du chapeau Chazelles-sur-Lyon, Loire Visite guidée de l’Atelier-Musée du Chapeau Atelier-musée du chapeau Chazelles-sur-Lyon Catégories d’évènement: Chazelles-sur-Lyon

18 et 19 septembre Visite guidée de l’Atelier-Musée du Chapeau * Vous pourrez (re)découvrir le savoir-faire chapelier à travers la présentation des étapes de fabrication du chapeau à partir du poil de lapin. Toutes les visites guidées seront gratuites pour l’occasion, avec démonstration de mise en forme de chapeau. Installé sur le site de La Chapellerie, l’Atelier-Musée du Chapeau constitue le dernier grand témoin de l’activité chapelière de Chazelles-sur-Lyon. Vous aurez accès à la collection de chapeaux : plus de 400 couvre-chefs du Moyen-Age à aujourd’hui avec des grands noms de la mode comme Jean Paul Gaultier, Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Paco Rabanne, Hermès… L’exposition temporaire “Dualité” sera accessible gratuitement tout comme “La dame aux 3000 épingles”. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

Présentation du pass sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans.

Atelier-musée du chapeau 31 rue Martouret, 42140 Chazelles-sur-Lyon, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Chazelles-sur-Lyon 42140 Loire

04 77 94 23 29 http://www.museeduchapeau.com

La muséographie est entièrement renouvelée dans un dialogue permanent entre le bâtiment et l’objet chapeau. La galerie mode vous permettra d’explorer les chapeaux dans l’histoire depuis le Moyen-Age jusqu’aux créations de haute-couture : plus de 400 couvre-chefs exposés dont des modèles de Jean Paul Gaultier, Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Paco Rabanne, Hermès…

