Saint-Hilaire-les-Places

Visite des anciennes tuileries, associée à l’écoute du reportage sonore “au son de la terre” Atelier-Musée de la terre, 19 septembre 2021 10:00, Saint-Hilaire-les-Places. Journée du patrimoine 2021 Atelier-Musée de la terre. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 10h00, 14h00, 16h00 Visite des anciennes tuileries, associée à l’écoute du reportage sonore “au son de la terre” * Écoute du reportage sonore “au son de la terre”, découverte du savoir-faire traditionnel des tuiliers de Puycheny : balade jusqu’aux anciennes carrières, visite de la tuilerie restaurée. La dizaine de tuileries en activité jusqu’au milieu du XXème siècle témoigne de la particularité ethnologique, historique et géologique du site de Puycheny.

Vous commencerez par un moment de détente avec l’écoute du reportage sonore “au son de la terre”, vous immergeant dans l’univers des tuileries : des voix, des chants d’oiseaux, des bruits de la terre que l’on prépare…

Puis vous vous laisserez guider à la découverte du savoir-faire traditionnel des tuiliers de Puycheny : balade dans la lande à serpentine afin de comprendre les origines de l’argile et d’observer les anciennes carrières d’extraction, visite de la tuilerie restaurée et atelier de démonstration de la fabrication “à l’ancienne” des tuiles plates, …

Environnement étonnant, architecture atypique, savoir-faire ancestral. *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h30

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h30

Gratuit.

Atelier-Musée de la terre Puycheny – Espace Mazérolas, 87800 Saint-Hilaire-les-Places Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location32767178.jpg 05 55 58 35 19 https://www.ateliermuseedelaterre.com/

La visite de l’ancienne tuilerie présente le village des tuiliers de Puycheny ainsi que le savoir-faire de ses tuiliers, tel qu’il était pratiqué au début du XXe siècle : malaxage de la terre par un cheval, moulage à la main, séchage au sol, cuisson au bois… L’Atelier-Musée de la Terre permet de découvrir les Arts du feu (visite et démonstrations, ateliers d’argile, sorties nature classes découvertes…).

