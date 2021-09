Sablé-sur-Sarthe Atelier Malicot - 11 rue Carnot - 72300 Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe, Sarthe Visites guidées de l’Atelier Malicot Atelier Malicot – 11 rue Carnot – 72300 Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Sablé-sur-Sarthe

Visites guidées de l’Atelier Malicot Atelier Malicot – 11 rue Carnot – 72300 Sablé-sur-Sarthe, 18 septembre 2021 10:00, Sablé-sur-Sarthe. Journée du patrimoine 2021 Atelier Malicot – 11 rue Carnot – 72300 Sablé-sur-Sarthe. Tarif préférentiel 0676884002

18 et 19 septembre Visites guidées de l’Atelier Malicot * L’atelier situé à Sablé-sur-Sarthe en bordure de la rivière l’Erve, fut construit en 1899 lorsque Joseph Malicot (1874 – 1953) reprit le commerce familial de peintre-vitrier en y ajoutant un rayon photo. Aujourd’hui, l’Atelier est ouvert à la visite et accueille un grand nombre d’activités pour tous les publics.

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, nous organisons des visites sur réservation les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021.

Tarif unique 3 euros *

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

3 euros par personne

Atelier Malicot – 11 rue Carnot – 72300 Sablé-sur-Sarthe

0243621110 https://ateliermalicot.wixsite.com/ateliermalicot https://www.facebook.com/Jean72300

Visite guidée et commentée du dernier atelier de photographie du 19e siècle encore fonctionnel avec son mobilier d’origine et son matériel d’époque

Crédits : © Jean Distel – Atelier Malicot Tarif préférentiel

