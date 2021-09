Romans-sur-Isère Atelier L'ARTISANOSCOPE Drôme, Romans-sur-Isère METIERS D’ART / L’artisanascope Atelier L’ARTISANOSCOPE Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

18 et 19 septembre METIERS D’ART / L’artisanascope * L’ARTISANOSCOPE Au sein de ce lieu dédié à la création et à la coopération, vous trouverez des ateliers de travail partagés, une boutique de créateurs, ainsi qu’une offre de stages et formations. Pour cette édition, 2 créatrices dont les ateliers sont installées sur place, seront présentes pour vous faire découvrir leur travail et la matière à l’oeuvre dans leur métier. MÉLANIE RENOU DE MUYT – PERLIÈRE, façonne ses bijoux et créations à partir de baguettes en verre de Murano. Son terrain de jeu favori est le feu, la lumière, les reflets.

https://www.facebook.com/MelaniePerliere FLORESCENCE BIJOUX – MARIE-FLORE JEAN – CRÉATRICE DE BIJOUX EN ARGENT ET EN LAITON,

s’inspire de la nature, de ses formes, de son harmonie.

https://www.facebook.com/Florescence-bijoux-108961667443763 21 côte Jacquemart — Romans sur Isère https://www.facebook.com/lartisanoscope *

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

Le port du masque est obligatoire.

Atelier L’ARTISANOSCOPE 21 côte Jacquemart, 26100 ROMANS SUR ISERE Romans-sur-Isère 26100 Drôme

https://cibul.s3.amazonaws.com/location71480526.jpg 09 75 34 92 84 https://www.facebook.com/lartisanoscope

Ateliers-Boutique partagés, tiers lieu, stages métiers d’art

