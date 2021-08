Uzerche Atelier L'Alchimiste Corrèze, Uzerche Démonstration de soufflage de verre Atelier L’Alchimiste Uzerche Catégories d’évènement: Corrèze

Uzerche

Démonstration de soufflage de verre Atelier L’Alchimiste, 17 septembre 2021 09:30, Uzerche. Journée du patrimoine 2021 Atelier L’Alchimiste. Gratuit|Sur inscription https://www.lalchimiste-souffleusedeverre.com, 06.50.32.33.68, lalchimiste.uzerche@gmail.com

17 – 19 septembre Démonstration de soufflage de verre * L’Atelier de soufflage de verre l’Alchimiste à Uzerche vous ouvre ses portes ! Venez découvrir la magie du travail du verre en fusion à 1 200 degrés ! Atelier accessible à tous. Le métier de souffleur de verre à la main est inscrit depuis 2012 sur la liste du patrimoine immatériel de l’humanité car les gestes et les outils sont inchangés depuis le 1er siècle avant JC. *

vendredi 17 septembre – 09h30 à 12h30

vendredi 17 septembre – 14h30 à 18h00

samedi 18 septembre – 09h30 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h30

Gratuit. 6 personnes par visite (groupes et familles nous contacter par tel). Réservation fortement conseillée. Possibilité de patienter dans la cour en cas d’affluence. Participation bienvenue.

Atelier L’Alchimiste 24, rue Pierre Mouly 19140 Uzerche Uzerche 19140 Corrèze

https://cibul.s3.amazonaws.com/location2297547.jpg 06 50 32 33 68 https://www.lalchimiste-souffleusedeverre.com https://www.facebook.com/lalchimiste.uzerche/,https://boutique.lalchimiste-souffleusedeverre.com

Ouvert au public depuis mai 2019, l’atelier de soufflage de verre l’Alchimiste Uzerche propose des démonstrations commentées toute l’année sur les périodes d’allumage du four. Venez découvrir le travail du verre en fusion à 1200 degrés et repartez avec une création unique et originale réalisée à la main et certifiée Origine Corrèze. du mercredi au samedi 9h30-12h30/14h30-18h et le dimanche en saison.

©Julie Lefebvre

