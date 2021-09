PORTES OUVERTES ATELIER HUGO DELAVELLE Atelier Hugo Delavelle, ZA des Champs PIOT, 17 septembre 2021 14:00, Saulnot.

Journée du patrimoine 2021 Atelier Hugo Delavelle, ZA des Champs PIOT. Gratuit

17 et 18 septembre

PORTES OUVERTES ATELIER HUGO DELAVELLE

Rendez-vous sur http://www.delavelle-design.fr. Tous nos meubles sont intégralement conçus et fabriqués en France dans notre atelier d’ébénisterie de Saulnot (70) qui rassemble une douzaine de collaborateurs. L’ensemble de nos activités y est regroupé : design, étude technique, fabrication de meuble, stockage, expédition, gestion administrative et commerciale. Chaque meuble Delavelle® y est fabriqué artisanalement avec du bois local du débit des planches de bois brut à la finition pour assurer une qualité de fabrication irréprochable. Les savoir-faire traditionnels de l’ébénisterie associés à une démarche de design et d’innovation permanente donnent naissance à des collections de meubles authentiques et résolument contemporaines et chaque meuble est estampillé à chaud pour vous garantir son authenticité et sa provenance.

vendredi 17 septembre – 14h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 17h00

Gratuit | Visite guidée tout au long des portes ouvertes par petit groupe



Atelier Hugo Delavelle, ZA des Champs PIOT 3 route de Ronchamp, 70400 Saulnot Saulnot 70400 Haute-Saône

0384360816 https://delavelle-design.fr/ https://www.facebook.com/delavelle.design/

Atelier d’ébénisterie, Entreprise du Patrimoine Vivant, nous allions au savoir-faire traditionnel de l’ébénisterie une démarche de design et d’innovation permanente donnant naissance à des collections de meubles authentiques et résolument contemporaines.

