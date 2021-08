Vienne Atelier-galerie Hanizet Isère, Vienne Exposition de tableaux Atelier-galerie Hanizet Vienne Catégories d’évènement: Isère

Vienne

Exposition de tableaux Atelier-galerie Hanizet, 18 septembre 2021 14:00, Vienne. Journée du patrimoine 2021 Atelier-galerie Hanizet. Gratuit

18 et 19 septembre Exposition de tableaux * *

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

*

Entrée libre

Atelier-galerie Hanizet 21, rue du 24 avril 1915 – Estressin, 38200 Vienne, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Vienne 38200 Isère

https://cibul.s3.amazonaws.com/location46279669.jpg 04 74 85 11 81 http://www.hanizet.com

Exposition (exposition) de peintures (tableaux).

Crédits : ©Raymond HANIZET Gratuit © Atelier-galerie Hanizet

Détails Catégories d’évènement: Isère, Vienne Autres Lieu Atelier-galerie Hanizet Adresse 21, rue du 24 avril 1915 - Estressin, 38200 Vienne, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Vienne Age maximum 99 lieuville Atelier-galerie Hanizet Vienne