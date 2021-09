Atelier et Jardin d’artistes Atelier et Jardin d’artistes, 18 septembre 2021 10:00, La Baule-Escoublac.

Journée du patrimoine 2021 Atelier et Jardin d’artistes. Gratuit 06 77 73 62 64, serge-boue@orange.fr

18 et 19 septembre

Atelier et Jardin d’artistes

*

Jardin d’art et de sérénité, de paix où tous les sens sont en éveil. Le jardin de sculpture, l’atelier des années 1920 et le patio sont des lieux où s’attarder pour partager des moments privilégiés de rencontre.

Ce jardin de ville, clos, allie une végétation d’atlantique, de méditerrannée et australe. Il est aussi refuge LPO.

Expositions permanentes et temporaires d’artistes contemporains à l’atelier et au jardin.

A découvrir: la bibliothèque et le cabinet de curiosité.

*

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 19h00

*

Lieu entièrement non fumeur. Respect des règles sanitaires en vigueur.



Atelier et Jardin d’artistes 18 Avenue Jean Mermoz 44500 La Baule La Baule-Escoublac 44500 La Baule-les-Pins Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/location179875.jpg +33 (0)6 77 73 62 64 https://www.facebook.com/serge.bouekovacs/ https://www.facebook.com/serge.bouekovacs/

Atelier de menuiserie construit dans les années 1920, habité en son jardin par 4 pins remarquables de 1860.

Depuis 2000, restauration des ateliers et création du jardin dans l’esprit du site.

Devenu atelier de peinture et de sculpture, ce lieu vivant est au service de l’art.

Crédits : Atelier SBK Gratuit SBK