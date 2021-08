Trouville-sur-Mer Atelier de Vitrail Calvados, Trouville-sur-Mer Démonstration et visite d’un atelier de vitrail Atelier de Vitrail Trouville-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Trouville-sur-Mer

Démonstration et visite d’un atelier de vitrail Atelier de Vitrail, 18 septembre 2021 14:00, Trouville-sur-Mer. Journée du patrimoine 2021 Atelier de Vitrail. Gratuit|Sur inscription

18 et 19 septembre Démonstration et visite d’un atelier de vitrail * *

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

*

Sur inscription

Atelier de Vitrail 9 avenue d’Eylau, 14360 Trouville-su-Mer Trouville-sur-Mer 14360 Calvados

06 27 14 71 44 http://nbvitrail.simplesite.com

Atelier d’artisanat du verre

Crédits : © Nathalie Gratuit|Sur inscription

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Trouville-sur-Mer Autres Lieu Atelier de Vitrail Adresse 9 avenue d'Eylau, 14360 Trouville-su-Mer Ville Trouville-sur-Mer Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Atelier de Vitrail Trouville-sur-Mer