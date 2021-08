Saint-Louis Atelier de tissage SAYANOFF Guadeloupe, Saint-Louis visite d’un atelier de tissage Atelier de tissage SAYANOFF Saint-Louis Catégories d’évènement: Guadeloupe

Saint-Louis

visite d'un atelier de tissage Atelier de tissage SAYANOFF, 18 septembre 2021 09:00, Saint-Louis

18 et 19 septembre visite d’un atelier de tissage * atelier de tisage à bras sur métiers amérindiens et sur métier à tisser. exposition et monstration *

samedi 18 septembre – 09h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 19h00

Atelier de tissage SAYANOFF Littoral, Saint Louis de Marie Galante Saint-Louis 97134 Guadeloupe

Vieille case créole traditionnelle (une des dernières de Saint Louis) qui abrite un petit atelier de filage du coton et de tissage amérindien.

Crédits : Sayanoff Gratuit

Lieu Atelier de tissage SAYANOFF Adresse Littoral, Saint Louis de Marie Galante Ville Saint-Louis