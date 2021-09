Lahaymeix Atelier de Noel Varoqui Lahaymeix, Meuse Circuit : Bus de l’art contemporain Atelier de Noel Varoqui Lahaymeix Catégories d’évènement: Lahaymeix

Samedi 18 septembre, 09h00 Circuit : Bus de l’art contemporain * Participez à une sortie dans le bus de l’art contemporain en compagnie de l’artiste Noel Varoqui. Dans le cadre de La semaine de l’art contemporain, quatre bus sont mis à disposition. Les week-ends du 11 au 12 septembre & 18 et 19 septembre, le temps d’une journée, embarquez à bord d’un bus, en compagnie d’un.e artiste et des équipes du réseau LoRA, et partez à l’aventure sur les routes lorraines et belges ! Plusieurs bus, plusieurs parcours, tous concotés avec soin… Samedi 18 septembre à 9h, le départ a lieu à Lahaymeix depuis l’atelier de Noël Varoqui ! L’artiste a concoté un beau programme avec les visites d’Ergastule, de My Monkey, du CAC – la synagogue de Delme, de Modulab, de La Conserverie, un lieu d’archives, d’Octave Cowbell. Le réseau LoRA reste attentif à l’évolution de la situation sanitaire et aux décisions gouvernementales. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 20h00

*

5€. Réservation obligatoire. Prévoir un panier repas tiré du sac. Pass sanitaire obligatoire (vaccin, test RT-PCR ou antigéniques négatif de -72h, certificat de rétablissement après contamination COVID). Le contrôle s’effectuera à la montée dans le bus.

Atelier de Noel Varoqui Grande route, 55260 Lahaymeix Lahaymeix 55260 Meuse

Quelques situations pour parler de l’artiste Noel Varoqui : « Ma vie commença par l’extinction. C’est bizarre mais c’est ainsi.

Dès la première minute où j’ai eu conscience de moi, je sentis que je m’éteignais. »

Ivan Goutcharov, Oblomov, 1859 « La mort, quel déshonneur ! Devenir soudain objet. »

Emil Michel Cioran, Écartèlement, 1979 « N’importe où je m’asseyais, Là je pouvais vivre, et le paysage irradiait de moi en conséquence. »

Henry David Thoreau, Walden ou la vie dans les bois, 1854

Crédits : ©Réseau LoRA Tarif habituel|Sur inscription ©Noel Varoqui, Sleep disorder II – jan20 – huile sur toile, 230x170cm

Détails Heure : 09:00 - 20:00 Catégories d’évènement: Lahaymeix, Meuse Autres Lieu Atelier de Noel Varoqui Adresse Grande route, 55260 Lahaymeix Ville Lahaymeix lieuville Atelier de Noel Varoqui Lahaymeix